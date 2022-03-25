Эксперт по финансам Трифонов высказался о росте значимости рубля в связи с ситуацией с газом

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Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов высказался о росте значимости рубля в связи с ситуацией с газом.
Эксперт по финансам Трифонов высказался о росте значимости рубля в связи с ситуацией с газом
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В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что странам ЕС невыгодно покупать энергоресурсы за российскую валюту, поскольку для этого им необходимо конвертировать свои имеющиеся ресурсы в рубли. В результате растёт значимость рубля, что создаёт конкуренцию на финансовых рынках.

Как прогнозирует Трифонов, ситуация во многом будет зависеть от позиции Москвы.

«Будет зависеть от позиции российского руководства, насколько принципиально и последовательно будет настаивать и требовать оплаты за российский экспортный товар в рублях», — сказал он.

По его словам, также ситуация зависит от того, смогут ли страны ЕС заместить российские энергоносители в ближайшие годы.

Со своей стороны, экономист, член экспертного совета общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский в беседе с Pravda.Ru отметил, что в такой ситуации источник ликвидности — Россия.

«Значит, импортёр должен будет открыть счёт в российских банках в рублях и зарегистрироваться как российское юрлицо. Это означает, что санкции становятся просто бессмысленными», — пояснил он.

Ранее главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин высказался о переходе на поставки газа за рубли.

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