Экономист Прокудин высказался о переходе на поставки газа за рубли

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Главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин высказался о переходе на поставки газа за рубли.
Экономист Прокудин высказался о переходе на поставки газа за рубли
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Западные страны заинтересованы в приобретении российских энергоносителей и других товаров в большей степени, чем Россия — в иностранных товарах, так как сальдо СТО у России положительное», — заявил он в беседе с «МИР 24».

По его мнению, валютный рынок станет более глубоким, если перевести оплату и за другие сырьевые товары в рубли.

Кроме того, отметил Прокудин, при оплате в рублях иностранным банкам придётся разблокировать корреспондентские счета для российских.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.

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