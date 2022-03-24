Экономист Прокудин высказался о переходе на поставки газа за рубли

Главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин высказался о переходе на поставки газа за рубли.

«Западные страны заинтересованы в приобретении российских энергоносителей и других товаров в большей степени, чем Россия — в иностранных товарах, так как сальдо СТО у России положительное», — заявил он в беседе с «МИР 24».

По его мнению, валютный рынок станет более глубоким, если перевести оплату и за другие сырьевые товары в рубли.

Кроме того, отметил Прокудин, при оплате в рублях иностранным банкам придётся разблокировать корреспондентские счета для российских.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.