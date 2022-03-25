Эксперт Сосновский рассказал о влиянии заморозки активов России в США на другие страны

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Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский рассказал о влиянии заморозки активов России в США на другие страны мира.

«Доллар США сейчас по сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелёк не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть $1 трлн», — заявил он агентству «Прайм».

По словам Сосновского, ряд стран сегодня прорабатывают различные способы отказа от доллара.

«Первый значимый шаг запускает Россия — отказ от платежей в евро и долларах за газ — это смелая и жёсткая инициатива. Да, она в значительной мере коснется евро, а не доллара», — заключил Сосновский.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе на поставки газа за рубли.

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