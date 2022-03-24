Власти Нижегородской области рассказали о региональных мерах поддержки МСБ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о региональных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На встрече с предпринимателями в рамках Нижегородской ярмарки Никитин заявил, что в любой сложной ситуации первым негативные последствия любых потрясений ощущает на себе именно малый бизнес.

«Этот сектор экономики несёт на себе ещё и значимую социальную нагрузку. Поэтому задача власти — максимально поддержать малый бизнес в сложившейся ситуации», — отметил глава региона.

Никитин напомнил о федеральных мерах поддержки.

«Также планируем беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса на региональном уровне: предоставление на период 2022 года налоговых каникул, снижение ставок упрощённой системы налогообложения и выделение субсидий на поддержку занятости для предприятий наиболее сильно пострадавших отраслей, введение налоговых льгот для социальных предпринимателей», — сообщил губернатор.

По его словам, на поддержку МСБ планируется направить около 1 млрд рублей, в том числе на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.