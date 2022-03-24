Экономист Колташов прокомментировал переход на поставки газа за рубли

Экономист Василий Колташов прокомментировал переход на поставки газа за рубли.

«Если российские углеводороды продаются в рублях, то это работает на рубль», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, проблема дороговизны углеводородов в такой ситуации будет в большей мере переноситься на европейскую экономику, и, соответственно, большее значение будут иметь сделки отдельных государств с «Газпромом».

Со своей стороны, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что в плане формул ценообразования на газ стоимость в долларовом выражении не поменяется.

Как отметил эксперт, драматизм в том, что европейским странам нужно ещё больше газа, так как они выходят из отопительного сезона с пустыми хранилищами.

«Нужно закупать его больше, чтобы к следующему отопительному сезону подготовиться, а они рискуют потерять основного поставщика», — добавил Юшков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».