Песков: покупателям газа будут разъяснять условия по оплате рублями по мере контактов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покупателям газа будут разъяснять условия по оплате рублями по мере осуществления контактов.
Песков: покупателям газа будут разъяснять условия по оплате рублями по мере контактов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В Кремле напомнили, что президент вчера поручил в течение недели «отработать механизм и создать условия, для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях».

«По мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа, им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в недружественные страны в рубли.

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