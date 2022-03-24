Песков: покупателям газа будут разъяснять условия по оплате рублями по мере контактов
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В Кремле напомнили, что президент вчера поручил в течение недели «отработать механизм и создать условия, для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях».
«По мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа, им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию», — заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в недружественные страны в рубли.