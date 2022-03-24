РБК: Россия и Швейцария приостановили переговоры по пересмотру налогового соглашения

Министерства финансов России и Швейцарии приостановили обсуждение соглашения об избежании двойного налогообложения.

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

«На текущий момент переговоры приостановлены», — сообщили в пресс-службе Минфина России.

Как отмечается, взаимодействие министерств двух стран прекратилось на фоне санкций.

По словам источника издания, перспективы возобновления переговоров неопределенны.

В ноябре 2021 года министр финансов России Антон Силуанов и федеральный министр финансов Швейцарии Ули Маурер обсудили «вопрос пересмотра российско-швейцарского соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов».

В сентябре замглавы российского Минфина Алексей Сазанов заявил, что Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения.