Министры финансов России и Швейцарии обсудили пересмотр налогового соглашения

Министр финансов России Антон Силуанов и федеральный министр финансов Швейцарии Ули Маурер обсудили «вопрос пересмотра российско-швейцарского соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов».

Об этом сообщается на сайте российского Минфина.

Отмечается, что «изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения продиктованы поручением президента России, согласно которому доходы в виде дивидендов и процентов, полученные на территории России, не должны выводиться на зарубежные счета без уплаты налогов или с применением низкой налоговой ставки».

«В ходе встречи было отмечено, что предложения России по увеличению ставки налога у источника в рамках двустороннего налогового соглашения соответствуют современным тенденциям международного налогообложения в реформировании глобальных правил налогообложения, которые разрабатываются на площадках ОЭСР и G20. Министр подчеркнул, что и Россия, и Швейцария являются участниками данного процесса», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что «в связи с этим было предложено обсудить возможность включения в соглашение положений, отвечающих согласованным принципам международного налогообложения в рамках подхода Pillar 2».

«Вместе с тем, понимая значимость российско-швейцарских экономических связей, Антон Силуанов напомнил о необходимости продолжения двустороннего диалога с целью сохранения благоприятного инвестиционного климата. Министры договорились продолжить переговоры по данному вопросу на уровне двух министерств на следующей неделе», — добавили в ведомстве.

В сентябре замглавы российского Минфина Алексей Сазанов заявил, что Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения.