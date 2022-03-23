Аналитик Мищенко высказался о ситуации на рынке нефти

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Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко высказался о ситуации на мировом рынке нефти.
Аналитик Мищенко высказался о ситуации на рынке нефти
  • Legion-Media

«Для экспертов отрасли вполне очевидно, что мировая экономика не способна устойчиво развиваться без поставок нефти, газа, нефтепродуктов и угля из России, даже если принять на веру утверждения некоторых политиков и функционеров о беспрецедентной роли ВИЭ в связи с переходом к безуглеродной энергетике», — цитирует специалиста oilcapital.ru.

В то же время, допустил Мищенко, давление на нефтегазовую отрасль будет усиливаться, и в перспективе Россия может столкнуться с новыми ограничениями.

По мнению эксперта, сегодня необходимо разрабатывать рублёвые механизмы ценообразования для рыночных операций на внутреннем и внешнем рынке, что поспособствует процессу скорейшей дедолларизации экономики России.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал последствия возможного отказа ЕС от российской нефти.

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