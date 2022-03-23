Эксперт по фондовому рынку Галактионов прокомментировал ситуацию с аварийным причалом КТК

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов прокомментировал ситуацию с приостановкой работы двух из трёх выносных причальных устройств компании КТК под Новороссийском.

«Потенциальный объём выпадающих поставок соответствует 1% от мирового потребления. В текущих условиях это очень существенная доля, так что форс-мажор на КТК можно считать весомым аргументом в пользу сохранения высоких цен», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, смесь КТК — альтернатива Urals, поэтому спрос на последнюю может вырасти, а ценовой дисконт Urals к эталону Brent — сократиться.

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.