Новак: повреждение причалов КТК может серьёзно отразиться на мировых рынках нефти

Повреждение причалов Каспийского трубопроводного консорциума может серьёзно отразиться на мировых рынках нефти. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что ремонт, по мнению специалистов, может занять полтора-два месяца.

«В этот период этот объём нефти на мировые рынки может не поставляться, что может серьёзно сказаться на рынках нефти», — цитирует РИА Новости Новака.

Ранее сообщалось, что спасатели и специалисты Росприроднадзора проведут с вертолёта обследование моря в районе Новороссийска, где приостановлена эксплуатация двух повреждённых штормом выносных причалов.