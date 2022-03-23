Новак: повреждение причалов КТК может серьёзно отразиться на мировых рынках нефти

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Повреждение причалов Каспийского трубопроводного консорциума может серьёзно отразиться на мировых рынках нефти. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак.
Новак: повреждение причалов КТК может серьёзно отразиться на мировых рынках нефти
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  • © Brzozowska

Он отметил, что ремонт, по мнению специалистов, может занять полтора-два месяца.

«В этот период этот объём нефти на мировые рынки может не поставляться, что может серьёзно сказаться на рынках нефти», — цитирует РИА Новости Новака.

Ранее сообщалось, что спасатели и специалисты Росприроднадзора проведут с вертолёта обследование моря в районе Новороссийска, где приостановлена эксплуатация двух повреждённых штормом выносных причалов.

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