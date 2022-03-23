Новак предрёк коллапс на рынке нефти и газа без российских углеводородов

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что без российских углеводородов на рынке нефти и газа случится коллапс.
Новак предрёк коллапс на рынке нефти и газа без российских углеводородов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в своём выступлении на «правительственном часе» в Госдуме он подчеркнул, что в результате ряда шагов рост цен на энергоресурсы может стать непредсказуемым.

«Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли. Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — сказал Новак.

Ранее Новак заявил, что полный отказ Запада от покупки российской нефти может привести к удорожанию сырья на мировом рынке до $300—500 за баррель.

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