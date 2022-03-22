Идею запретить на 10 лет работу не вернувшихся до 1 мая зарубежных компаний одобряют 61% россиян

Согласно данным опроса, 61% россиян поддерживают инициативу на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок.

По мнению респондентов, такой запрет может обеспечить возможность роста российского бизнеса в условиях низкой конкуренции.

Против такой инициативы высказались 23% опрошенных, затруднились оценить ситуацию 16% респондентов.

Согласно исследованию, сторонников десятилетнего запрета на ведение бизнеса в России для ушедших с рынка иностранных компаний больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тыс. рублей (65%).

Опрошенные старше 45 лет поддерживают идею активнее более молодых соотечественников (63% против 56% среди россиян до 34 лет).

Всего в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (результаты есть в распоряжении RT) приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок.

Он напомнил, что ряд иностранных компаний приостановили работу в России, оказание услуг россиянам и инвестиции. По его словам, они погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределённости относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.

Подробнее — в материале RT.