Геннадий Тимченко покинул совет директоров компании «НОВАТЭК»

Геннадий Тимченко с 21 марта покинул совет директоров компании «НОВАТЭК» по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ».

17 марта стало известно, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст покидает совет директоров оператора связи МТС.

Тигран Худавердян также покинет совет директоров «Яндекса» и пост заместителя генерального директора Yandex N.V. из-за включения в список санкций.