Геннадий Тимченко покинул совет директоров компании «НОВАТЭК»

Короткая ссылка
Геннадий Тимченко с 21 марта покинул совет директоров компании «НОВАТЭК» по собственному желанию.
Геннадий Тимченко покинул совет директоров компании «НОВАТЭК»
  • globallookpress.com
  • © TASS Host Photo Agency

Об этом сообщает пресс-служба компании.

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ».

17 марта стало известно, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст покидает совет директоров оператора связи МТС.

Тигран Худавердян также покинет совет директоров «Яндекса» и пост заместителя генерального директора Yandex N.V. из-за включения в список санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить