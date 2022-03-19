Член ОП Данюк объяснил, чем может закончиться для Германии отказ от российского газа

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал предостережение главы немецкого банка Deutsche Bank Кристиана Зевинга ФРГ от остановки газопровода «Северный поток».

Эксперт согласился с таким заявлением.

Он предположил, что ожидает Германию в случае отключения газопровода «Северный поток — 1».

«Это вызовет не только повышение цен, но и остановку огромного количества промышленных производств, это автоматически вызовет волну сокращений и увольнений, что приведёт к безработице и, как следствие, не только к коллапсу экономики энергетической системы Германии, но и в целом к дестабилизации общества», — считает Данюк.

Он добавил, что ФРГ «очень аккуратно и очень осторожно относится к тому, чтобы отказываться от энергетических поставок из России».

Ранее глава Deutsche Bank предостерёг ФРГ от отказа от «Северного потока».

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».