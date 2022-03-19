Schlumberger приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий в России

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Американская сервисная компания в области добычи нефти и газа Schlumberger приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий для своей деятельности в России.
Schlumberger приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий в России
  • AP

«По мере развития ситуации мы оценивали наш путь продвижения вперёд и решили немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий для наших операций в России», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Schlumberger продолжит следить за развитием ситуации.

В компании выразили надежду на восстановление безопасности в регионе.

Ранее одна из крупных компаний по производству бытовой техники LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок на территорию России.

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