Schlumberger приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий в России

Американская сервисная компания в области добычи нефти и газа Schlumberger приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий для своей деятельности в России.

«По мере развития ситуации мы оценивали наш путь продвижения вперёд и решили немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий для наших операций в России», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Schlumberger продолжит следить за развитием ситуации.

В компании выразили надежду на восстановление безопасности в регионе.

Ранее одна из крупных компаний по производству бытовой техники LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок на территорию России.