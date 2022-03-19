Эксперт Шеин заявил, что доллар перестаёт быть основной валютой на планете

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США постепенно перестаёт быть основной валютой на планете.

«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — сказал он в комментарии агентству «Прайм».

Шеин напомнил, что семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, и МВФ пришлось включить в корзину ключевых валют юани.

Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в материале для китайской газеты South China Morning Post предположил, что антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро.

По мнению экономиста, теперь в качестве резервной валюты станут популярны юани.