ЦБ 21 марта возобновит торги в фондовой секции Мосбиржи с ОФЗ

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор с 21 марта будет постепенно возобновлять торги в фондовой секции Московской биржи, начнёт с ОФЗ и сам выступит покупателем бумаг для стабилизации ситуации.
ЦБ 21 марта возобновит торги в фондовой секции Мосбиржи с ОФЗ
  • РИА Новости

«Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги ОФЗ», — цитирует её ТАСС.

Она уточнила, что для предотвращения избыточной волатильности и обеспечения сбалансированной ликвидность «на этом сегменте в период возобновления торгов, ЦБ будет осуществлять покупки ОФЗ».

«Они будут проводиться в объёмах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности. После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель, чтобы нейтрализовать влияние даней операции на денежно-кредитную политику», — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что российские банки работают без сбоев, ситуация с ликвидностью стабильна.

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