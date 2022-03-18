ЦБ 21 марта возобновит торги в фондовой секции Мосбиржи с ОФЗ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор с 21 марта будет постепенно возобновлять торги в фондовой секции Московской биржи, начнёт с ОФЗ и сам выступит покупателем бумаг для стабилизации ситуации.

«Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги ОФЗ», — цитирует её ТАСС.

Она уточнила, что для предотвращения избыточной волатильности и обеспечения сбалансированной ликвидность «на этом сегменте в период возобновления торгов, ЦБ будет осуществлять покупки ОФЗ».

«Они будут проводиться в объёмах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности. После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель, чтобы нейтрализовать влияние даней операции на денежно-кредитную политику», — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что российские банки работают без сбоев, ситуация с ликвидностью стабильна.