Петербург получил более 45 млн рублей на поддержку НКО
- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости», софинансирование получил комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями города.
Так, на денежную поддержку могут рассчитывать победители соответствующего конкурсного отбора, который проводится в марте.
Приём заявок на субсидии будет идти до 30 марта.
Наряду с этим стало известно, что производителям социально важных продовольственных товаров в Ставропольском крае разрешат продавать продукцию на нестационарных точках, сообщает «СвоёТВ».
«Производителям хлеба, молока, мяса, круп мы разрешим продавать продукцию со своих прилавков, со своими продавцами и логистикой. Это будет альтернатива торговым сетям и их наценкам», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Ранее Федеральная налоговая служба России (ФНС) приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека.