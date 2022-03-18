Петербург получил более 45 млн рублей на поддержку НКО

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Фонд президентских грантов выделил Санкт-Петербургу более 45 млн рублей для оказания финансовой поддержки некоммерческим организациям (НКО).
Петербург получил более 45 млн рублей на поддержку НКО
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости», софинансирование получил комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями города.

Так, на денежную поддержку могут рассчитывать победители соответствующего конкурсного отбора, который проводится в марте.

Приём заявок на субсидии будет идти до 30 марта.

Наряду с этим стало известно, что производителям социально важных продовольственных товаров в Ставропольском крае разрешат продавать продукцию на нестационарных точках, сообщает «СвоёТВ».

«Производителям хлеба, молока, мяса, круп мы разрешим продавать продукцию со своих прилавков, со своими продавцами и логистикой. Это будет альтернатива торговым сетям и их наценкам», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее Федеральная налоговая служба России (ФНС) приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека.

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