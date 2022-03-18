В Федерации рестораторов прокомментировали ситуацию с Макдоналдсом в России

Президент Федерации рестораторов Игорь Бухаров прокомментировал ситуацию с приостановкой деятельности Макдоналдса в России.

В частности, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что в сфере фастфуда в скором времени произойдёт передел рынка.

«В Макдоналдсе самый простой бургер, у него и цена такая. Но туда никто не ходит обедать, так что неудобств от того, что Макдоналдс уходит, никто не испытает», — добавил Бухаров.

Кроме того, эксперт напомнил, что альтернатива Макдоналдсу — Burger King — не уходит из России.

«Если уйдёт, то на это место встанет другой бургер. За это время в страну приходило множество франшиз. Уходили, приходили», — заключил специалист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в столице около 250 ресторанов Макдоналдс за год.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.