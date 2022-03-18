Губернатор Кубани сообщил о запасах лекарств в регионе

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что запаса лекарств в регионе хватит на период от трёх до шести месяцев. Проблем с обеспечением продовольствием нет.

Также, по его словам, в крае создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, передаёт «МИР 24».

«Проводится мониторинг 35 основных позиций товаров. Турбулентность в ценах, конечно, есть, но на наиболее важные товарные группы наценки некритичные. Стремимся реагировать на серьёзные взлёты цен», — отметил губернатор.

Усс также добавил, что в текущем году власти планируют увеличить расходы краевого бюджета на сумму более 27 млрд рублей.

Одна из приоритетных задач — рост зарплат бюджетников. Кроме того, 12 млрд рублей направят на развитие инфраструктуры.

Ранее НСН сообщала, что Москва нарастит производство продукции в рамках кампании по импортозамещению.