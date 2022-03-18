РБК: российские банки заявили о возможности убытков из-за повышения ставок по вкладам

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Российские банки могут понести значительные потери из-за возникшей разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
РБК: российские банки заявили о возможности убытков из-за повышения ставок по вкладам
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«Указанный запрос в агентство только что поступил, оперативно подготовим ответ», — цитирует РБК представителя АСВ.

В ЦБ при этом заявили, что Банк России рассмотрит письмо после получения.

Уточняется, что банкиры из АБР видят существенные риски увеличения отрицательной процентной маржи по причине разницы в ставках, по мнению ассоциации, подъём ставки ЦБ создал риск потерь банков более чем на 200 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ЦБ попросил банки усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте. 



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