РБК: российские банки заявили о возможности убытков из-за повышения ставок по вкладам
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«Указанный запрос в агентство только что поступил, оперативно подготовим ответ», — цитирует РБК представителя АСВ.
В ЦБ при этом заявили, что Банк России рассмотрит письмо после получения.
Уточняется, что банкиры из АБР видят существенные риски увеличения отрицательной процентной маржи по причине разницы в ставках, по мнению ассоциации, подъём ставки ЦБ создал риск потерь банков более чем на 200 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что ЦБ попросил банки усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте.