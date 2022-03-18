Специалист по энергетике Белогорьев высказался о перспективах рынка СПГ

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Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев высказался о перспективах рынка СПГ.
Специалист по энергетике Белогорьев высказался о перспективах рынка СПГ
  • РИА Новости

«2025 год станет переломным для всего рынка сжиженного газа, а до этого момента в мире будет умеренный дефицит сжиженного газа», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, современная ситуация для рынка СПГ является неожиданной, быстро перенастроиться он не сможет.

«Но в 2025 году возможны какие-то изменения из-за предполагаемого резкого роста производства сжиженного газа в мире», — прогнозирует Белогорьев.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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