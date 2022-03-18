Специалист по энергетике Белогорьев высказался о перспективах рынка СПГ
- РИА Новости
«2025 год станет переломным для всего рынка сжиженного газа, а до этого момента в мире будет умеренный дефицит сжиженного газа», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, современная ситуация для рынка СПГ является неожиданной, быстро перенастроиться он не сможет.
«Но в 2025 году возможны какие-то изменения из-за предполагаемого резкого роста производства сжиженного газа в мире», — прогнозирует Белогорьев.
Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов прокомментировал ситуацию с газом в Европе.