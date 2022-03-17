Эксперты заявили о росте интереса россиян к вкладам

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В период с 24 февраля по 14 марта интерес россиян к вкладам вырос в 3,3 раза, выяснили в финансовом маркетплейсе «Сравни».
Эксперты заявили о росте интереса россиян к вкладам
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Об этом сообщает газета «Известия».

Наибольший интерес отмечен к депозитам в евро, где показатели месяц к месяцу выросли на 326%.

Рост на долларовые продукты оценивается в 250%, на рублёвые — в 153%.

В ряде банков подтвердили повышенный спрос на вклады. В частности, в ВТБ рассказали, что с 28 февраля клиенты разместили на срочных вкладах и накопительных счетах 3,3 трлн рублей, из них около трети — на валютных депозитах.

В первый день действия новых условий по депозитам сумма привлечённых средств превысила отток за предыдущий месяц, в результате объём рублёвых вкладов на 1 марта оказался выше показателя на 1 февраля, сообщили в Совкомбанке.

В Ак Барс Банке заявили, что приток средств на вклады сразу после повышения ставок достигал 500%.

Заметный рост портфеля вкладов в конце февраля — начале марта отметили в МКБ, Росбанке, Газпромбанке, РНКБ, Новикомбанке и Почта Банке.

Ранее президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков дал прогноз стоимости золота.

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