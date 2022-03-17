Канцлер Австрии Нехаммер прокомментировал возможность отказа от поставок российского газа

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Австрия не может быстро избавиться от зависимости от российского газа, однако будет работать в этом направлении. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Сербии Аной Брнабич заявил австрийский канцлер республики Карл Нехаммер.
Канцлер Австрии Нехаммер прокомментировал возможность отказа от поставок российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © Darko Vojinovic

«Австрия не может за ночь избавиться от зависимости от российского газа», — цитирует ТАСС Нехаммера.

Он подчеркнул, что страна будет работать над этим в долгосрочной перспективе.

Как отметила Брнабич, в ходе переговоров сербской стороне было сказано, что на полный отказ от российского газа Австрии потребуется десять лет.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

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