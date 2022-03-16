Инфляция в России в годовом выражении на 11 марта ускорилась до 12,54%, сообщает Минэкономразвития.

«За неделю c 5 по 11 марта 2022 года потребительские цены выросли на 2,09% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что основной вклад в инфляцию вносят непродовольственные товары.

Ранее стало известно, что, согласно данным макроэкономического опроса ЦБ, инфляция в России в 2022 году составит 20%.