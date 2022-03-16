Экономист Мюллер рассказал о негативном влиянии санкций на доллар

Экономист Хенрик Мюллер в статье Der Spiegel заявил, что доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты из-за антироссийских санкций.

«Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьёзно навредит доллару», — отметил Мюллер.

По его словам, инфляция доллара также может негативно сказаться на доверии к этой валюте.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал ситуацию с курсом доллара.