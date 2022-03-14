Аналитик Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют

Короткая ссылка
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют.
Аналитик Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«При этом для России Китай является крупнейшим партнёром в международной торговле, доля расчётов в юанях между странами стабильно растёт и, вероятно, будет увеличиваться и далее из-за западных санкций. Всё это делает юань весьма актуальной валютой для инвесторов», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, юань может оказаться неплохим вариантом для краткосрочных или среднесрочных вложений, но поскольку это валюта развивающейся страны, то это нужно учитывать при долгосрочных вложениях.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что китайский юань является одним из валютных резервов для России и российская сторона будет его использовать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить