Аналитик Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют.

«При этом для России Китай является крупнейшим партнёром в международной торговле, доля расчётов в юанях между странами стабильно растёт и, вероятно, будет увеличиваться и далее из-за западных санкций. Всё это делает юань весьма актуальной валютой для инвесторов», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, юань может оказаться неплохим вариантом для краткосрочных или среднесрочных вложений, но поскольку это валюта развивающейся страны, то это нужно учитывать при долгосрочных вложениях.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что китайский юань является одним из валютных резервов для России и российская сторона будет его использовать.