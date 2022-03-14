Аналитик Макаров высказался о перспективах хранения сбережений в юанях

Сергей Макаров, партнёр Anderida Financial Group, высказался о перспективах хранения сбережений в юанях.

«Судя по объёмам и суммам сделок, ещё совсем недавно особой популярностью юань не пользовался. Обычно за день проходило по несколько сотен сделок. А всё потому, что юань зависим от политики Китая и не является столь свободно конвертируемым, как доллар и евро», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, особого смысла держать юань в портфеле не было, но сейчас ситуация изменилась.

Как считает Макаров, юань, помимо вхождения в число резервных валют, интересен ещё и тем, что довольно низковолатилен к доллару.

«Когда будут решены вопросы обналичивания и конвертируемости юаня, то с учётом всего происходящего юань, с одной стороны, может стать как минимум равноценной заменой доллару и евро в качестве инструмента сохранения сбережений, а с другой — китайская валюта может стать некоторым мостиком, связью с внешним миром», — добавил аналитик.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что китайский юань является одним из валютных резервов для России и российская сторона будет его использовать.