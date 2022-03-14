В Московской области бизнесу предложат кредитные каникулы и другие меры поддержки

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания в правительстве региона заявил, что власти разработают меры поддержки для компаний с участием иностранного капитала. Речь идёт о кредитных и налоговых каникулах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы занимаемся тем, чтобы внести ясность и на федеральном, и на региональном уровнях. Уже принят ряд решений. В частности, кредитные, налоговые каникулы. А также (мы работаем над. — RT) поиском дополнительных мер поддержки, чтобы компании разного направления и с разным количеством занятых имели чёткое понимание, как работать дальше», — заявил Воробьёв.

В Удмуртии также разработали меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Пакет мер подготовлен по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова, передаёт ИА «Удмуртия».

Так, до конца 2023 года в регионе вводят мораторий на повышение ставок арендной платы за землю и недвижимое имущество, которое находится в собственности региона и муниципального образования. Предпринимателям предоставят отсрочку по арендной плате за I и II кварталы текущего года, рассказал первый зампред правительства Константин Сунцов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают меры поддержки российской экономики. По его словам, есть основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы.