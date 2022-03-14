В Московской области бизнесу предложат кредитные каникулы и другие меры поддержки

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания в правительстве региона заявил, что власти разработают меры поддержки для компаний с участием иностранного капитала. Речь идёт о кредитных и налоговых каникулах.
В Московской области бизнесу предложат кредитные каникулы и другие меры поддержки
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы занимаемся тем, чтобы внести ясность и на федеральном, и на региональном уровнях. Уже принят ряд решений. В частности, кредитные, налоговые каникулы. А также (мы работаем над. — RT) поиском дополнительных мер поддержки, чтобы компании разного направления и с разным количеством занятых имели чёткое понимание, как работать дальше», — заявил Воробьёв.

В Удмуртии также разработали меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Пакет мер подготовлен по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова, передаёт ИА «Удмуртия».

Так, до конца 2023 года в регионе вводят мораторий на повышение ставок арендной платы за землю и недвижимое имущество, которое находится в собственности региона и муниципального образования. Предпринимателям предоставят отсрочку по арендной плате за I и II кварталы текущего года, рассказал первый зампред правительства Константин Сунцов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают меры поддержки российской экономики. По его словам, есть основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить