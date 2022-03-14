Ситибанк не будет привлекать новых клиентов в России и продолжит сокращение направлений бизнеса.

Отмечается, что банк в апреле 2021 года принял решение выйти из потребительского бизнеса в России.

Теперь в кредитной организации решили расширить рамки этого процесса выхода.

«Мы также решили прекратить привлекать новых клиентов», — приводит РИА Новости сообщение в корпоративном блоге банка.

Компания продолжит выполнение своих нормативных обязательств и обязательств перед вкладчиками.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что санкции Запада в отношении Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование ситуации вокруг Украины, после чего страны должны прийти к определённым договорённостям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов.