Экс-глава ЦБ Дубинин прокомментировал ситуацию с госдолгом России

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин прокомментировал ситуацию с госдолгом России.

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Государственный долг относительно небольшой, порядка $40 млрд. Долг не в рублях, а именно в валюте. Сейчас наступает время платежей по отдельным займам. Есть понятие кросс-дефолт — это когда ты не обслуживаешь один маленький должок, то все остальные долги могут предъявить тебе единовременно, то есть все $40 млрд. Это не сделает хуже для страны, потому что мы и так уже имеем девальвацию рубля и все последствия санкций. Но опять же, это вопрос юридический, из этого будет очень сложно выходить. Придётся вести тяжёлые переговоры о том, что делать с этим долгом и почему он не обслуживался. Так, переговоры необходимо начать немедленно, следует договориться об отсрочке. Надо собирать клуб держателей государственных облигаций и предложить им какое-то компромиссное решение», — сказал Дубинин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.