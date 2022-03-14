Депутат Якубовский рассказал о перспективах отечественного рынка криптовалют

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Депутат Госдумы Александр Якубовский, входящий в рабочую группу по вопросу законодательного регулирования криптовалют, рассказал, что в России могут создать собственные криптовалютные биржи.

«Российские майнеры с рынка не уйдут. В сентябре прошлого года Россия занимала третье место по техническим мощностям, которые используются при работе с криптовалютой, в первую очередь с биткоинами. Это колоссальный объём мощностей. Так что у нас есть все ресурсы, в том числе по созданию своих бирж, по применению других схем расчётов, по использованию других площадок. Крипта — это та сфера, где сложно говорить о реально работающих ограничениях в отношении нашей страны», — сказал эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

Якубовский отметил, что развитие цифровых финансовых активов позволит минимизировать ущерб от санкций, направленных против страны, и добавил, что работы в законодательной сфере уже ведутся.

«Домашний и промышленный майнинг должны стать отдельными видами экономической деятельности, нужно максимально упростить процесс регистрации, подачу отчётной документации, установить минимальную ставку налогообложения и упростить оплату налоговых сборов. После этого стоит подумать над тем, чтобы распространить меры поддержки IT-отрасли, указ о которых подписал президент, как минимум на промышленный майнинг», — подытожил депутат.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.

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