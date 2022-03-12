В Азербайджане заявили о наличии достаточных для поставок в Европу запасов газа

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Азербайджан имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
В Азербайджане заявили о наличии достаточных для поставок в Европу запасов газа
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

По его словам, на сегодняшний день Азербайджан наращивает свои экспортные возможности.

«У нас есть запасы для поставок в Европу», — приводит РИА Новости слова Шахбазова в ходе дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Он отметил, что имеющиеся у Азербайджана запасы при определённых условиях могут быть использованы в ближайшие 100 лет.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания в штатном режиме осуществляет подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

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