Московский инновационный кластер провёл презентацию платформы i.moscow

Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что Московский инновационный кластер (МИК) провёл онлайн-презентацию с целью привлечь новых партнёров к работе с цифровой платформой i.moscow.

Как сообщает НТВ, в презентации МИК приняли участие более 40 представителей региональных органов власти, малого и среднего бизнеса.

«Сервис позволяет предпринимателям найти надёжного подрядчика и выпускать продукцию без вложений в собственное производство. А для потенциальных исполнителей проект удобен тем, что помогает загрузить свободные мощности и получать дополнительную прибыль. К бирже уже подключились представители 55 регионов России», — сказала Сергунина.

Благодаря новой площадке заинтересованные стороны заключили контракты на сумму более 160 млн рублей.

Как ранее сообщал «Взгляд», приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.