Новак: Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый сектор

Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый российский сектор и в развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак после разговора с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного строительства Индии Хардипом Сингхом Пури.

«Наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства, лидеры наших стран находятся в постоянном контакте. Активно продвигается взаимовыгодное сотрудничество в рамках проектов «Арктик СПГ 2», «Сахалин-1». Осуществляются поставки СПГ в Индию по линии компании «Газпром». Продолжается планомерная работа с индийскими партнёрами по линии «Роснефти», — сказал Новак, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Он также отметил, что Россия видит возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию.

К настоящему времени экспорт приблизился к $1 млрд.