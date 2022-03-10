Рёнхап: цены на бензин в Южной Корее превысили максимальные отметки восьмилетней давности

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Агентство Рёнхап, ссылаясь на сервис Opinet, отслеживающий стоимость топлива, сообщило, что стоимость бензина в Южной Корее достигла максимального более чем за восемь лет уровня из-за роста мировых цен на нефть.
Рёнхап: цены на бензин в Южной Корее превысили максимальные отметки восьмилетней давности
  • Gettyimages.ru

Согласно данным сервиса, 10 марта средняя по стране стоимость литра бензина достигла 1904,35 южнокорейской воны или $1,55, 9 марта цена была на 11,9 воны меньше.

Как отмечает Рёнхап, впервые с октября 2013 года стоимость превысила отметку 1900 вон. Пиковый показатель был отмечен в период с августа по октябрь 2012 года, когда литр бензина стоил больше 2000 вон.

Ранее Американская автомобильная ассоциация сообщила, что на автозаправках США стоимость бензина обвила исторический максимум, она превысила $4,25 за галлон (3,785 литра).

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