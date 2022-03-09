Оборот розничной торговли в Татарстане составил 91,2 млрд рублей в январе 2022 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат.

На пищевые продукты пришлось 39,6 млрд рублей (против 33,9 млрд годом ранее).

Ещё 51,6 млрд рублей относится к непродовольственным товарам (в январе 2021 года показатель составлял 46 млрд).

По итогам прошлого года оборот розничной торговли в регионе превысил 1 трлн рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве производство пищевых продуктов выросло более чем на 8% в 2021 году.