Оборот розничной торговли в Татарстане составил 91,2 млрд рублей в январе
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат.
На пищевые продукты пришлось 39,6 млрд рублей (против 33,9 млрд годом ранее).
Ещё 51,6 млрд рублей относится к непродовольственным товарам (в январе 2021 года показатель составлял 46 млрд).
По итогам прошлого года оборот розничной торговли в регионе превысил 1 трлн рублей.
Ранее НСН сообщала, что в Москве производство пищевых продуктов выросло более чем на 8% в 2021 году.