Старт торгов на Петербургской бирже 9 марта состоится в 17:00 по мск

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Начало биржевых торгов на Петербургской бирже назначено на 17:00 мск 9 марта с рядом исключений.
Старт торгов на Петербургской бирже 9 марта состоится в 17:00 по мск
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По официальным данным, не будут проводиться торги в режиме основных торгов следующими инструментами: еврооблигациями, ценными бумагами с расчётами в евро, ценными бумагами компаний из стран СНГ, ценными бумагами компаний с листингом на LSE, ценными бумагами российских компаний, ценными бумагами компаний с листингом в США (Yandex, VEON, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters).

«Старт торгов не ранее 17:00 мск связан с началом основных торгов на международных площадках. С 17:00 мск для инвесторов и участников торгов на СПБ Бирже действует период с дополнительной ликвидностью», — говорится в заявлении на сайте биржи.

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.

При этом клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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