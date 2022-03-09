В Кремле назвали турбулентной ситуацию на энергетических рынках

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Ситуация на энергетических рынках достаточно турбулентна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали турбулентной ситуацию на энергетических рынках
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  • © Larisa Rudenko

«Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно. Мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдём», — сказал он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Европа использует Соединённые Штаты в своих целях в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России.

Посольство России в США выразило обеспокоенность, что отказ американской стороны от российских энергоресурсов приведёт к колебаниям на мировых рынках.

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