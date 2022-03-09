Visa продлила сроки приёма клиринговых транзакций от участников системы в России
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«Осуществление платёжного клиринга по внутринациональным операциям в рамках платёжной системы Visa будет прекращено 11 марта 2022 для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022 года», — говорится в официальном заявлении.
Отмечается, что 11 марта — это последний клиринговый период транзакций, представленных клиентами.
Вместе с этим срок прекращения приёма запросов об авторизации российских участников остался прежним.
Ранее криптовалютная биржа Binance сообщила, что с 9 марта приостановит все операции с выпущенными в России картами Mastercard и Visa.