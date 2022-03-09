В Москве объём производства лекарственных средств вырос более чем на 67% в 2021 году
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«Во многом такой рост обусловлен поддержкой городом промышленных фармацевтических предприятий и технологическим развитием производств», — цитирует Ефимова НСН.
По словам заммэра, такой объём не только обеспечивает бесперебойные поставки лекарственных средств, но и создаёт существенные запасы.
Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.