В Москве объём производства лекарственных средств вырос более чем на 67% в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объём производства в столице лекарственных средств и материалов в 2021 году увеличился на 67,7% по сравнению с показателями 2020-го.
В Москве объём производства лекарственных средств вырос более чем на 67% в 2021 году
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«Во многом такой рост обусловлен поддержкой городом промышленных фармацевтических предприятий и технологическим развитием производств», — цитирует Ефимова НСН.

По словам заммэра, такой объём не только обеспечивает бесперебойные поставки лекарственных средств, но и создаёт существенные запасы.

Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.

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