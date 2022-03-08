ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов

Короткая ссылка
Центробанк России принял новые меры поддержки для негосударственных пенсионных фондов и других финансовых структур.
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка», — цитирует РИА Новости информационное письмо регулятора.

Отмечается, что меры распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственные пенсионные фонды.

Также Банк России временно отменяет меры воздействия на участников рынка по некоторым нарушениям нормативов.

Ранее стало известно, что Южная Корея прекратит транзакции с Банком России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить