ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов
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«Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка», — цитирует РИА Новости информационное письмо регулятора.
Отмечается, что меры распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственные пенсионные фонды.
Также Банк России временно отменяет меры воздействия на участников рынка по некоторым нарушениям нормативов.
Ранее стало известно, что Южная Корея прекратит транзакции с Банком России.