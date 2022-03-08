Глава Промобъединения ФРГ выступил против эмбарго на поставку российских энергоресурсов

Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм в комментарии агентству DPA выступил против эмбарго на поставку энергоресурсов из России.

«Дебаты о европейском эмбарго на энергоресурсы из России — игра с огнём. Такое эмбарго угрожает Германии и ЕС больше, чем агрессору. В одночасье данный импорт не заменить», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что также выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе.

Кроме того, в Германии признали, что не смогут быстро избавиться от энергетической «зависимости от России».