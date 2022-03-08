Гонконгская фьючерсная биржа приостанавливает торговлю на Московской бирже

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Гонконгская фьючерсная биржа приняла решение приостановить торговлю на Московской бирже.
Гонконгская фьючерсная биржа приостанавливает торговлю на Московской бирже
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом говорится в заявлении на сайте Гонконгской фондовой биржи (HKEX).

«В связи с приостановкой торгов акциями на Московской бирже ценообразование базового индекса не проводилось. Следовательно, Гонконгская фьючерсная биржа немедленно приостанавливает торговлю фьючерсами на Московской валютной бирже до дальнейшего решения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Банк России решил не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. 

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