Гонконгская фьючерсная биржа приостанавливает торговлю на Московской бирже

Гонконгская фьючерсная биржа приняла решение приостановить торговлю на Московской бирже.

Об этом говорится в заявлении на сайте Гонконгской фондовой биржи (HKEX).

«В связи с приостановкой торгов акциями на Московской бирже ценообразование базового индекса не проводилось. Следовательно, Гонконгская фьючерсная биржа немедленно приостанавливает торговлю фьючерсами на Московской валютной бирже до дальнейшего решения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Банк России решил не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.