ЦБ решил не возобновлять торги 4 марта на Мосбирже в секции фондового рынка

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Банк России решил не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ решил не возобновлять торги 4 марта на Мосбирже в секции фондового рынка
  • РИА Новости

«Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях», — заявили в ЦБ.

Также ЦБ решил не возобновлять торги секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций», товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10:00 до 18:45 мск.

Кроме того, принято решение не возобновлять торги секции рынка СПФИ.

Отмечается, что режим работы Мосбиржи на 5 марта будет объявлен на сайте ЦБ.

Ранее в ЦБ заявили, что в с 1 по 5 марта не будут проводиться утренние и вечерние сессии на Мосбирже.

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