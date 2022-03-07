Президент Татарстана Минниханов посетил Казанский молочный комбинат

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский молочный комбинат.

Об этом сообщает «Реальное время».

Предприятие перерабатывает 576 т молока в сутки. В будущем здесь планируют увеличивать объёмы выпускаемой продукции и ассортимент.

«По производству всех основных продовольственных продуктов республика на первых местах. Мы полностью обеспечиваем себя сами. И будем и дальше поддерживать развитие наших производств», — заявил президент республики.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объём экспорта молочной продукции составил почти $37 млн в 2021 году.

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