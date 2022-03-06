ЦБ ограничит переводы за рубеж физлицами суммой $5 тысяч в месяц

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Банк России для обеспечения финансовой стабильности решил ограничить банковские переводы за рубеж физическими лицами другим людям или родственникам суммой $5 тыс. в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
ЦБ ограничит переводы за рубеж физлицами суммой $5 тысяч в месяц
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Банк России... предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами — резидентами суммой в размере $5 тыс. переводов в пользу иных физических лиц — резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками», — приводит ТАСС сообщение Центробанка.

Отмечается, что под ограничения подпадают переводы без открытия банковского счёта или переводы со счетов физических лиц — резидентов.

Ранее брокеры сообщили о предписании российского регулятора с 3 марта с 09:00 взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

В ЦБ России объяснили комиссию брокеров в размере 30% при покупке физлицами валюты.

Позднее в пресс-службе ЦБ России сообщили, что размер комиссии для физических и юридических лиц за покупку валюты через брокеров составит 12% от суммы операции.

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