Аналитик Кочетков высказался о ситуации на валютном рынке

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков высказался о ситуации на валютном рынке.
Аналитик Кочетков высказался о ситуации на валютном рынке
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  • © Anadolu Agency

В беседе с «Российской газетой» он предположил, что на предстоящей неделе станет более ясной картина с поступлением валютной выручки экспортёров.

«Европейские потребители начнут более чётко представлять логику оплаты российских энергоносителей и другого сырья. Соответственно, ожидается увеличение продаж валюты, что должно стабилизировать рынок, а также создать вероятности для укрепления российской валюты», — пояснил Кочетков.

Ранее председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский прокомментировали цены на золото.

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