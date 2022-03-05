Аналитик Кочетков высказался о ситуации на валютном рынке

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков высказался о ситуации на валютном рынке.

В беседе с «Российской газетой» он предположил, что на предстоящей неделе станет более ясной картина с поступлением валютной выручки экспортёров.

«Европейские потребители начнут более чётко представлять логику оплаты российских энергоносителей и другого сырья. Соответственно, ожидается увеличение продаж валюты, что должно стабилизировать рынок, а также создать вероятности для укрепления российской валюты», — пояснил Кочетков.

Ранее председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский прокомментировали цены на золото.