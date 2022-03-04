В Подмосковье усилили поддержку предпринимателей

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В Московской области заработала круглосуточная горячая линия для предпринимателей — 0150. Таким образом, Мининвест усилил оперативное взаимодействие с бизнесом по любым вопросам.
В Подмосковье усилили поддержку предпринимателей
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Со всеми инвесторами мы находимся в прямом контакте и готовы оказывать всю необходимую поддержку», — сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, ведомство усиленно мониторит ситуацию на предприятиях региона, помогает находить новых партнёров при разрыве производственных цепочек.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявила, что региональные банки, способные оперативно реагировать на потребности малого и среднего бизнеса, нуждаются в комплексной поддержке.

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